Dzeko: “Sono concentrato solo sulla mia Bosnia e sulla partita contro l’Irlanda del Nord”

Edin Dzeko, che è sceso in campo titolare nel match di oggi tra Bosnia ed Irlanda del Nord, ieri in conferenza stampa ha analizzato la sfida valida per la qualificazione ai prossimi europei. Di seguito le dichiarazioni del bomber bosniaco che ha totalizzato 109 presenze e 59 gol con la sua Nazionale: “Sono contento di essere qui, perché quest’anno ci giochiamo la partita più importante. Sono concentrato sulla nazionale e solo sulla partita contro l’Irlanda del Nord. Non ci sono veri favoriti. Potrebbero essere passati 10 anni, ma oggi tutti giocano a calcio. Se non facciamo del nostro meglio, sarà difficile ottenere il risultato desiderato”.

Dzeko ha poi aggiunto: “Li conosciamo bene, ma loro conoscono noi. Abbiamo giocato due volte contro di loro in Nations League, tuttavia quelle partite non dovrebbero facilitarci in questa partita. Siamo conosciuti per il fatto che a volte sottovalutiamo alcune nazionali, ma domani non sarà così. Soprattutto perché sanno anche che possibilità hanno di andare agli europei. Sono sicuro che daranno più del massimo e dobbiamo essere pronti a tutto”.