Nazionale Under 21, nei convocati di Nicolato ci sono Bove e Volpato

Gli azzurrini impegnati in amichevole sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona

Sono 25 giocatori i convocati dal C.t. dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, per l'amichevole contro la Germania, in programma sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona alle ore 17:30. Nella lista ci sono i due giallorossi Edoardo Bove e Cristian Volpato.