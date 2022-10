Napoli, Spalletti: “Non abbiamo concesso nulla alla Roma. Bravi a vincerla”

Le parole del tecnico toscano: "Abbiamo perso palle che di solito non perdiamo forse perché c’erano delle trappole"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida con la Roma. Queste sono le parole del tecnico toscano.

SPALLETTI A DAZN

Mourinho ha detto che il Napoli non ha meritato."Non lo so, non voglio parlare di quello che ha detto Mourinho. Voglio parlare della mia analisi. Era una partita piena di trappole e invece la mia squadra l’ha interpretata benissimo pur sbagliando qualche possesso facile. Poi però è andata a cercare situazioni che ci potessero portare dei vantaggi senza correre il rischio di rimanere disordinati. Abbiamo creato due o tre occasioni da gol dove poi abbiamo costruito la vittoria. Non abbiamo mai concesso nulla a loro. Mandano queste palle lunghe che sembrano sulle punte ma da lì prendono dei vantaggi. Siamo stati bravi a vincerla in maniera differente rispetto a quello che siamo abituati a fare”.

Osimhen lo hai tenuto in campo fino alla fine.“Abbiamo bisogno di Osimhen per fare questa accelerazione che solo lui ha. Quando avrà messo a posto le emozioni diventerà fortissimo. A volte va da solo ad attaccare la palla e la porta. Vuole risolvere le partite da solo. abbiamo bisogno di lui per essere una squadra completa anche sulle palle inattive. Lo scorso anno lo abbiamo servito poco, quest’anno di più. Anche in fase difensiva, avevamo bisogno della sua altezza in area di rigore. Toglie complicazioni alla squadra”.

Kim acquisto straordinario, è un difensore che c’è sempre dentro la partita. “E’ micidiale, ha frequenza di gambe e attenzione. Tiene d’occhio il compagno per aiutarlo. Ha supremazia fisica e di gambe, è una cosa bestiale”.

Avete vinto senza dare minuti a molti giocatori, la rosa quest’anno è più completa dell’anno scorso? “Abbiamo ruoli senza due giocatori. la rosa numericamente è quella dello scorso anno. Quando fate queste differenze, prendetele tutte, hanno tutti una rosa di 23 o 24 calciatori. Stasera in mezzo al campo avevamo bisogno di uno un po 'più fisico contro il centrocampo della Roma, loro sono più grossi di noi anche sulle seconde palle. Fino a che una palla non è pulita bene, ha un valore importante. Abbiamo perso palle che di solito non perdiamo forse perché c’erano delle trappole”.