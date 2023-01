Napoli-Roma, Mourinho torna in conferenza dopo oltre due mesi: domani alle 15.30

Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa domani alle ore 15.30. Il mister non risponde alle domande dei giornalisti a Trigoria dall'8 novembre (vigilia di Sassuolo-Roma). Nel 2023 ha rilasciato dichiarazioni soltanto nei post gara ai microfoni di Dazn e Mediaset. Lo Special One oltre a presentare la sfida col Napoli parlerà anche del mercato e della situazione legata a Zaniolo. I giallorossi nella giornata di domani partiranno per la Campania e domenica alle ore 20.45 affronterà la squadra di Spalletti.