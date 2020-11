Napoli-Roma, le formazioni: Mancini e Ibanez dal 1′, Dzeko guida l’attacco – LIVE

Nella settimana in cui il calcio ha detto addio a Diego Maradona, la Roma scende in campo nello stadio che l’ha reso un Dio. La sfida con il Napoli ha un significato doppio. Per i giallorossi è prima di tutto la partita della maturità. Stasera si capirà se la squadra di Fonseca può davvero sperare in una stagione di vertice. Il tecnico portoghese recupera in extremis due terzi della difesa titolare. Rientrano Ibanez e Mancini, non al meglio ma in grado di partire dall’inizio. Resta fuori Smalling, che lotta con il fastidio al ginocchio che ha limitato il suo inizio di campionato. Al suo posto, al centro della difesa, confermato Cristante. La linea dei quattro di centrocampo è quella preferita da Fonseca, ed è formata da Karsdorp, Veretout, Pellegrini e Spinazzola. Dietro a Dzeko, di nuovo titolare dopo lo stop per il Covid, i soliti Pedro e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Llorente.

All.: Gennaro Gattuso

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Feratovic, Peres, Calafiori, Villar, Diawara, Providence, Perez, Mayoral.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tegoni – Bindoni

Quarto Uomo: Manganiello

Var: Calvarese

AVar: Peretti