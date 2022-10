Nainggolan, nostalgia di Roma: ricorda su Instagram la gara con il Chelsea – FOTO

Radja Nainggolan non ha mai dimenticato la Roma. Oggi sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto per ricordare il pareggio dei giallorossi contro il Chelsea nel 2017: "5 anni fa...". Una notte meravigliosa che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi. Un punto a Londra che fu fondamentale per il passaggio del girone e per il successivo cammino della Roma in Champions League terminato in semifinale contro il Liverpool. Nonostante i problemi con il suo attuale club, il Ninja ricorda sempre con piacere la sua ex squadra.