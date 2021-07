Mourinho, stoccata all’Inter: “Facile vincere se poi non puoi pagare gli stipendi”

In conferenza, il portoghese ha spinto su un aspetto in particolare: "Vincere con un progetto sostenibile". Riferimento abbastanza chiaro anche al club nerazzurro

Nella conferenza stampa di presentazione di José Mourinho, il nuovo allenatore della Roma ha battuto su un aspetto: non vincere subito a tutti i costi, ma lavorare a un progetto a lungo termine e sostenibile per vincere e poi continuare a farlo. Il portoghese però ha rincarato la dose facendo un riferimento, neanche troppo velato, alla situazione Inter:"È più facile vincere se poi l'anno dopo non hai i soldi per pagare gli stipendi". Mourinho non ha ovviamente citato il club nerazzurro, ma effettivamente è più o meno quello che è successo alla società di Suning: grandi investimenti per Conte, che hanno portato sì allo scudetto ma poi anche a un ridimensionamento enorme e immediato a poche settimane di distanza. Con l'addio dello stesso tecnico e di (almeno) un top player come Hakimi. A tinte nerazzurre poi anche la risposta sul paragone tra lui e Conte: "Ci sono allenatori nelle storie del club che non devi paragonare mai. Qui si parla di Liedholm o di Fabio Capello, se parli dell'Inter non devi paragonare nessuno a me o Herrera". Al suo ritorno in Italia, Mourinho di certo non ha dato carezze al suo ex club.