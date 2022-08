Mourinho scocciato per il prato dell’Olimpico: “Dopo 20′ era un campo di patate”

"Il prato è stato in buone condizioni per 20 minuti, poi è diventato un campo di patate" questo il duro commento al manto erboso dell'Olimpico di José Mourinho dopo Roma-Cremonose. In seguito all'acquazzone che si è riversato sulla capitale questo pomeriggio prima del match, il campo non era in ottime condizioni per la partita. Ancora una volta il sarcasmo dello Special One torna ad essere pungente nell'intervista post gara: il mister pretende che tutto sia perfetto quando gioca la sua squadra.