Mourinho porta Volpato a Cagliari: è il primo assistito di Totti convocato dalla Roma

L'italo-australiano si unisce alla prima squadra. Un pezzetto dello storico numero dieci che sarà in Sardegna domani

José Mourinho porta un po' di Francesco Totti in Sardegna. Nel giorno della polemica nata dalle parole di Cassano ("tra vent'anni non se lo ricorderà più nessuno"), l'agenzia dello storico capitano romanista riesce a piazzare il primo assistito tra i grandi della Roma. Si tratta di Cristian Volpato, italo-australiano già numero 10 (come Francesco) nella Primavera, che è partito questo pomeriggio insieme ai compagni e sarà a disposizione per il match di domani. Una bella investitura da parte di Mou, che nell'allenamento di ieri è stato ripreso mentre lo abbracciava sulla cyclette.