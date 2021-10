Cassano difende Spalletti e attacca Totti: “Tra 20 anni sarà dimenticato” – VIDEO

L'ex giocatore giallorosso ha definito "vergognosi" i fischi a Spalletti durante Roma-Napoli: "Tra 20 anni Totti sarà dimenticato. E De Rossi ci teneva 100 volte di più"

Antonio Cassano torna a far discutere. Stavolta l'argomento è relativo a Roma-Napoli e soprattutto ai fischi dei tifosi giallorossi a Spalletti e i cori per Francesco Totti. L'ex fantasista, in diretta sulla 'Bobo TV', ha detto la sua: "È una vergogna, un allenatore che ha amato Roma e ama Roma, ha fatto cose divine. E perché? Perché ha fatto smettere Totti?Non è normale, mi fa diventare matto questa cosa. Quindi mi state dicendo che Totti ha smesso quando Spalletti non lo faceva giocare? Non parliamo da tifosi come gli altri. Io ho giocato a Roma, conosco la situazione. Per me è uno scandalo, lo dico a malincuore perché io mi sono trovato divinamente lì, mi amavano follemente. E’ tutto venuto fuori con Spalletti che non faceva giocare il 'Pupo'. Io gli voglio bene, lui anche oggi a 45 anni dice che farebbe la differenza ma quando smetti smetti".