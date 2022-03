Mourinho osserva i suoi giovani: è in tribuna a seguire Roma-Inter primavera

Il tecnico giallorosso, che stamattina ha incontrato Chivu, si è seduto sugli spalti insieme al suo staff

Lo spostamento del campo dal Tre Fontane a Trigoria lo ha senza dubbio semplificato. Non che José Mourinho si sia fatto problemi in passato per seguire i ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi, sempre più primi in campionato. Lo Special One oggi non si è fatto sfuggire l'occasione per il big match della Roma contro l'Inter di Cristian Chivu, con cui ha condiviso l'avventura in nerazzurro e che ha ritrovato con piacere stamattina, con tanto di foto celebrativa dell'incontro. José Mourinho si è accomodato sugli spalti, arrivando diversi minuti prima del fischio d'inizio, per seguire la partita e concedersi anche a foto e autografi. Con lui anche i suoi collaboratori.