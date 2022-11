Mourinho: “Non abbiamo una rosa all’altezza per vincere l’Europa League”

Le parole del mister: "Per recuperare dalla stanchezza, serve gioia. Andiamo a casa felici, domenica saremo qua"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria col Ludogorets. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY

Sembrava una partita in salita. Come ha cambiato la squadra?“Partita difficile, loro sanno giocare e hanno gente creativa, che ha velocità. Non è una squadra facile, nel secondo tempo abbiamo rischiato tutto. Siamo entrati con atteggiamento diverso. Le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato. Una cosa è giocare con due punte, l’altra cosa è giocare con una e Zaniolo. Dobbiamo giocare meglio però, dobbiamo gestire meglio. Le squadre dei playoff sono di un livello superiore, l’importante era passare il girone. Era questione di orgoglio. Ora arrivano gli squali”.

Spesso parla di atteggiamento.“Sono tutti intoccabili da quel punto di vista. Devo dire però una cosa che mi dispiace: lo stadio deve rispettare di più Vina. Fuori casa è diverso, in casa lo stadio fa rumore invece. Lui è sempre esemplare nel suo atteggiamento. Volpato e Pellegrini hanno creatività. Volpato quando entra ha dinamismo, il prossimo step è giocare quando la squadra deve difendere. Questo non lo ha imparato. Gioca più veloce di prima mantenendo la sua creatività ma senza palla quando si difende, è dura".

Ti fa piacere far giocare questi ragazzi. "Sì è vero ma se lo facciamo solo per le statistiche, per far dire al mondo che abbiamo fatto giocare i giovani, non è un obiettivo. L’obiettivo è farli crescere per farli giocare preparati. Volpato lo scorso anno ha giocato sotto di 2-0 a Verona, quest’anno con l’1-1. È anarchico ma crea anarchia anche nell’avversario. il prossimo passo è giocare senza palla a livello difensivo. Oggi dopo il 2-1 avevamo bisogno di lui, dei suoi raddoppi ma questa è una parola che non esiste ancora nel suo vocabolario. Molto bene i giovani quando arrivano, anche quelli della Juventus. Quando come nel mio caso andiamo verso i 60 anni, queste cose fanno piacere. Varane l’ho fatto esordire io ed è campione del mondo, Casemiro lo stesso e ha vinto 5 Champions".

Quanta forza dà questa vittoria anche per il campionato. Come arriva la Roma al derby? “Prima di tutto continuare in Europa League è una questione di orgoglio perché è la competizione che abbiamo iniziato. Andare ora in Conference League, e diventare i favori, non era un obiettivo. Sappiamo che ora arrivano gli squali ai playoff e sappiamo che possiamo non essere all’altezza come rosa, per fare la festa dello scorso anno. Siamo stanchi, Pellegrini e Smalling hanno fatto ancora 90 minuti. Lasciare i giocatori fuori ed essere eliminati, non avrebbe aiutato per la stanchezza. Per recuperare, serve gioia. Andiamo a casa felici, domenica saremo qua. È una partita grande che ci piace giocare”.

MOURINHO A DAZN

Grande secondo tempo, quanto vale il passaggio del turno?"Penso che la vittoria sono 600 mila euro (ride, ndr). Ogni euro per la nostra società è importante. Vale per l'orgoglio e vale per la crescita. Se fossimo scesi in Conference saremmo stati i favoriti. Noi volevamo il cambio con un altro livello. Adesso vengono squadre di qualità dalla Champions per giocare l'Europa League".

L’atteggiamento della squadra? "Sono i giocatori che entrano in campo a dirti se un allenatore è forte o meno. I ragazzi che sono entrati oggi hanno cambiato la partita".

Le energie per il derby? "Ovvio che ci sia stanchezza, ma il lato emozionale può fare miracoli. Il modo migliore per recuperare la stanchezza è vincere. La Lazio oggi, di nuovo, ha fatto riposare praticamente tutti i suoi giocatori, al contrario nostro. Sono due modi diversi di pensare".

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Lazio in conference."Penso che la Lazio è diventata la favorita per vincere la Conference. Non lo sto dicendo con ironia. West Ham, Fiorentina, Lazio e chi altro? Il Villarreal che è molto diverso da quello dell’anno scorso, per me diventa favorita. Hanno allenatore giocatori e squadra per farlo. L’unico problema è che il signor Tare non vuole che lo facciano. Sarri ha i giocatori e sono i favoriti".

MOURINHO A ROMATV+

"Ragazzi tutti intoccabili. Tutti, da quelli che giocano a quelli in panchina. Potevamo fare meglio in questo girone, ad esempio evitare le sconfitte con il Betis e il Ludogorets. Quando eravamo in bilico, però, siamo riusciti a sopravvivere: il pareggio a Siviglia è stato fondamentale. In Finlandia abbiamo preso 3 punti e oggi, che potevamo solo vincere, lo abbiamo fatto. Abbiamo iniziato bene la partita, potevamo segnare e non l’abbiamo fatto e poi abbiamo preso gol. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato in modo totalmente differente, ma abbiamo sbagliato subito due opportunità. Grande reazione comunque, la squadra vuole sempre tanto. Dopo il 2-1 non abbiamo gestito bene la partita anche perché per cercare di ribaltarla la squadra è diventata molto molto fragile difensivamente. Ho dovuto fare il cambio di Volpato per Bove per dare alla squadra nuovamente sostanza".

Che partita è stata quella di Vina? "Ho già parlato di lui. Mi dispiace che non ci sia l’appoggio che a me piacerebbe. È un ragazzo straordinario, che viene da una realtà completamente diversa e che sta imparando a giocare in un ruolo non suo. In trasferta lo fa sempre molto bene, mentre qui all’Olimpico la gente non aiuta ed è la prima volta che lo dico perché di solito la prima cosa che questa gente fa è aiutare".