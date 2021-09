Mourinho in clima derby: “Della Lazio non ho visto niente, solo gli highlights”

L'allenatore portoghese, a meno di 48 ore dal derby, ha ammesso di non aver mai visto partita della squadra di Sarri fino a questo momento

Mourinho è già entrato in clima derby. Ieri sera il tecnico della Roma ha commentato la vittoria sudata con l'Udinese, ma con più di un occhio alla sfida di domenica con la Lazio, distante 4 punti. Fino ad ora molto poco considerata o menzionata, almeno pubblicamente, dallo Special One. E ieri sera in conferenza Mou lo ha ammesso anche candidamente: "Cosa abbiamo avuto in più rispetto alla squadra di Sarri? Non l'ho ancora vista. Ci penserò domani e dopodomani, ma fino ad ora ho visto solo gli highlights e i gol, 2-3 minuti di partite". A meno di 72 ore dal derby, Mourinho - a suo modo - apre ufficialmente la quasi tre giorni che precede il primo vero scontro diretto del campionato. Ma la Lazio, evidentemente, per lui non ha meritato un trattamento di 'favore'.