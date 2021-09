Mourinho: “Ridicolo il rosso a Pellegrini, deve giocare il derby”

Le parole del tecnico dopo la vittoria della Roma con l'Udinese: "Ci serve tempo, una proprietà pazza non ha bisogno di tempo e non si preoccupa del futuro. Calafiori deve essere più uomo"

Redazione

La Roma ha battuto l'Udinese per 1-0 grazie a un gol di Abraham. Jose Mourinho ha parlato a fine match dicendo la sua.

MOURINHO A ROMA TV

“Si vive di punti, ma anche di evoluzione nella qualità del gioco. Penso che i primi 35 minuti abbiamo giocato veramente bene. Bene con la palla a cercare di trovare gli spazi giusti per attaccare una squadra con un 5-3-2 che chiude tanto. Bene senza palla recuperando subito. Controllo totale. 1-0 è poco. Il secondo tempo è reazione di una squadra che ha qualità, che ha rischiato di più, che ha fatto cambi per giocare in modo diverso, ha cambiato da 5 a 4 per diventare più offensivo e noi non siamo riusciti ad uccidere la partita. Dopo con il tempo che passa, la pressione aumenta e anche dopo in 10 uomini per 6-7 minuti abbiamo difeso come squadra, controllato la partita e meritato i 3 punti.

Nel secondo tempo qualche imprecisione in più, un po’ di stanchezza, ma la Roma, nel primo e nel secondo tempo, non ha mai perso la voglia di aggredire l’avversario. “La voglia è lì, sarà sempre lì. L’intenzione c’è sempre. L’avversario ha il merito di aver recuperato la palla più alta, pressato più alto. Noi siamo stati squadra e questo è importante. 5 partite e 12 punti è un risultato molto positivo per noi.

Ora recuperare forze ed energie in vista del derby. Si certo, sia noi che loro abbiamo giocato oggi, due giorni fino a domenica, vediamo".

MOURINHO A DAZN

La Roma si è portata via 3 punti di carattere... Dopo una sconfitta la partita dopo è una partita più difficile dal punto di vista emotivo. I primi 35 minuti sono stati quelli con più qualità con cui abbiamo giocato in questo campionato. Controllo totale della partita contro una squadra difensivamente bene organizzata. Siamo riusciti a creare e segnare e controllare tutti i contropiedi. Avevamo la partita in tasca. Secondo tempo una reazione della squadra che perdeva e abbiamo perso un po' il controllo della partita. Siamo sempre stati squadra. Anche con un giocatore di meno non abbiamo avuto nessun problema, la squadra si è unita e ha saputo chiudere gli spazi. Partita difficile ma tre punti meritati

Come sta Pellegrini che non potrà giocare? Vorrei conoscere se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare, dobbiamo fare di tutto perché ho tanti dubbi. Non posso dirti se gioca domenica perché non conosco i meccanismi legali.

Vede 3/4 squadre più forti della sua, cosa le manca per fare uno step in più? Mi manca tempo ma qualcosa in più del tempo che non voglio discutere con te ora, tempo sicuramente. In questo momento sono concentrato a far crescere la squadra e i giocatori a livello organizzativo. Riesco a dare il mio contributo basato sulla mia esperienza e conoscenza ma abbiamo bisogno di tempo e di qualcosa in più che il tempo porterà.

Qualcosa di cui bisogna parlare con la dirigenza... Anche la dirigenza ha bisogno di tempo, una proprietà pazza non ha bisogno di tempo e non si preoccupa del futuro del club e abbiamo tanti esempi. Questa proprietà si preoccupa dell'oggi, del domani e del dopodomani. I tifosi devono controllare le aspettative e devono stare con la squadra come oggi, mi è piaciuto. Dal piccolo viaggio da Trigoria all'Olimpico abbiamo sentito che la gente è con noi dopo una sconfitta e significa tanto. Cinque partite e 12 punti è buono per noi, dobbiamo continuare con tranquillità.

Calafiori con questo assist sta conquistando di più?Per il derby salgono le quotazioni? Che cosa è successo quando è uscito dal campo? Ha giocato meglio dell'ultima partita perché ha rischiato di più, mentre prima aveva fatto solo le cose basiche. Oggi una fantastica azione per il gol. Deve avere più fiducia in sé e su un suo corpo perché ha avuto tanti problemi gravi ma non si deve spaventare per piccole cose o chiedere il cambio con la prima sensazione negativa. Deve essere più uomo, ha un cuore veramente giallorosso e grande. Significa tanto per noi, è un ragazzo che oggi sarà contento, anche io oggi con lui. Ma bisogna lavorare.

MOURINHO IN CONFERENZA

Che indicazioni arrivano da questa partita? Abbiamo giocato molto bene per 35 minuti, i primi, con molta qualità con la palla, una grande reazione al recupero della palla, controllo totale del match, l’1-0 era poco. Una qualità globale. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, con la loro reazione. Abbiamo fatto fatica anche fisicamente, non abbiamo pressato come nel primo tempo, abbiamo sofferto da squadra, abbiamo avuto poche situazioni per chiuderla. Abbiamo sofferto, anche giocando 6-7 minuti con uno in meno e la squadra ha lottato per tre punti molto importanti.

Sul rosso a Pellegrini: sembra severo. Tu dici severo, io dico ridicolo. Abbiamo fatto una riunione super educativa con Valeri, che è un arbitro di Roma e non può arbitrarci. Ha spiegato tutto, regolamenti, video, immagini, dubbi, domande, analisi, sono state due ore fantastiche. E poi succede un rosso così. Non posso dire altro, solo usare la parola ridicolo. Il calcio è calcio e sarà sempre calcio, non possiamo cambiarlo in un altro sport senza contatto. Il calcio è uno sport di contatto, al giorno d’oggi è molto chiaro quello che può essere un giallo o un rosso.

La differenza tra primo e secondo tempo è casuale o ha un significato anche in relazione a Verona? Col Verona non abbiamo giocato bene, meglio che nel secondo tempo di oggi ma non bene. Non bisogna poi dimenticare il risultato, la squadra che perde cambia atteggiamento e cerca di cambiare il risultato. E’ anche merito loro, sono tre punti importanti.

Roma a +4 sulla Lazio: cosa avete avuto di più della squadra di Sarri? Non ho ancora visto la Lazio. Domani e dopodomani la vedrò molto, ho visto gli highlights e 2-3 minuti di partite.