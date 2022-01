Mourinho, il regalo più grande è un futuro ancora insieme

Ci ha regalato la voglia di tornare allo stadio, il desiderio di pretendere qualcosa in più anche se ancora non è arrivato. Alla sua altezza per ora c’è gran parte della tifoseria, e poco altro

Un giro per il centro o una semplice cena ai Parioli. Non sappiamo come Josè Mourinho festeggerà stasera il suo 59° compleanno ma sappiamo dove vogliamo che passerà il sessantesimo. Perché anche i (pochi) detrattori dello Special One sanno che una sua permanenza a Roma non può che portare benefici alla rosa e alla società. Immaginare solo un anno fa di raccogliere gli auguri romanisti per il portoghese era equiparabile alla previsione di poter strappare un appuntamento a Margot Robbie. E invece Mourinho è qui. Un po’ piacione, a volte incazzato, sempre ambizioso. E’ passato dalle risate in vespa alla rabbia distruttrice post Bodo, dalle scarpe regalate a Felix alla borsa lasciata fuori dalla porta a Reynolds o Villar. Ha rotto gli argini della mediocrità, o almeno ci sta provando. Ci ha regalato la voglia di tornare allo stadio (finché si è potuto), il desiderio di pretendere qualcosa in più anche se ancora non è arrivato. Perché la rosa attuale non può essere considerato il migliore dei regali per Mou. Alla sua altezza (per ora) c’è gran parte della tifoseria, e poco altro. Si aspetta di più, ci aspettiamo di più. L’anno è iniziato con Sergio Oliveira, ma deve essere solo il biglietto d’auguri prima di scartare la scatola. Che deve contare un Abraham per ruolo, possibilmente il prima possibile. Il suo miglior regalo, invece, è quella promessa senza condizioni: “Per tre anni resto qui, questo è sicuro”. Perché nonostante le figuracce (e quest’anno ce ne sono state) ci si sente un po’ meno soli sapendo che c’è lui in panchina. Se vuole aggiungerci un miracoloso piazzamento in Champions ne saremo tutti felici. Ma sicuri dipenda solo da lui? Tanti auguri mister.