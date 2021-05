Mourinho, i tifosi della Roma dovranno aspettare: nella Capitale a fine stagione

Il portoghese è molto rispettoso del lavoro di Fonseca e proprio per questo non farà apparizioni a Trigoria

L'ingaggio diJosé Mourinho alla Roma ha scioccato tutti i tifosi giallorossi. L'arrivo dello Special One ha tirato su il morale della piazza, che dopo le molteplici sconfitte in campionato e la debacle di Manchester non vedeva l'ora che finisse la stagione. Ma dovranno aspettare ancora qualche mese prima di abbracciare il nuovo tecnico. Mourinho in questo momento è all’estero e non verrà in Italia se non a fine stagione. È molto rispettoso del lavoro di Fonseca e proprio per questo non farà apparizioni a Trigoria, per non distogliere l'attenzione dei giocatori dalla stagione in corso. E intanto i tifosi sognano già la futura Roma del portoghese, capace di vincere con l'Inter il Triplete. Dal ritorno in auge di Dzeko, al possibile lancio di Kluivert. Nella Capitale ritroverà anche due giocatori che ha allenato al Manchester United, Smalling e Mkhitaryan, in attesa di capire il da farsi per l'armeno.