Come cambia la Roma con Mourinho: Dzeko torna protagonista, speranza Kluivert

Lo Special One rivoluziona i giallorossi: il bosniaco sarà di nuovo un punto di riferimento, l'olandese pronto a “scrivere la storia”. Mkhitaryan in dubbio, dal mercato arriveranno un portiere e un centrocampista

In difesa si tornerà dunque a quattro, anche se Mourinho al Tottenham in alcune occasioni ha optato per la retroguardia a tre. La gestione del pallone non sarà più un dogma da seguire, come testimoniano le statistiche: il possesso medio degli Spurs in questa stagione, ad esempio, supera di pochissimo il 50%. Dzeko tornerà protagonista assoluto: le sue caratteristiche sono simili a quelle di Kane, che Mourinho, fino a pochi giorni fa, ha utilizzato da regista offensivo per sfruttare le accelerazioni degli esterni, in particolare quelle di Son. La Roma ha diversi trequartisti veloci e bravi negli inserimenti, come Zaniolo o il rientrante Kluivert. Proprio all'olandese Mou fece un discorso al termine della finale di Europa League tra Ajax e Manchester United, proponendogli di andare in Inghilterra per fare la storia insieme: i due avranno la possibilità di farla qui in Italia. Da capire invece cosa accadrà con Mkhitaryan, spesso criticato dal tecnico portoghese nell'esperienza comune con i Red Devils: “È stato l'allenatore più difficile che ho avuto, un vincente di natura, vuole solo vincere e che ogni giocatore faccia ciò che lui chiede – disse di Mou l'armeno -. Abbiamo avuto conflitti e divergenze, voleva che mi allenassi di più, ma io pensavo di lavorare duramente, aiutare la squadra e far gol e nonostante tutto lui era sempre insoddisfatto”.