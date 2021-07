Mourinho gli firma la maglia, il tifoso commosso: “Ti voglio bene mister!”

Prima di partire per il match col Porto, lo Special One ha regalato un momento indimenticabile a un tifoso, autografandogli la maglia che raffigura il murales di Mourinho in vespa

Passano i giorni, ma è sempre José Mourinho il grande protagonista di questa Roma. Il fascino che provoca nella piazza giallorossa non è cambiato nel corso di queste settimane e lo Special One resta il più acclamato. Che sia in Italia o in Portogallo. E qualcuno si lancia anche in dichiarazioni d'amore vere e proprie, spontanee e per certi versi tenere. Come quella di un tifoso, che mercoledì era fuori dall'hotel della Roma in Algarve, in attesa che la squadra uscisse in direzione Estadio Municipal da Bela Vista per giocare l'amichevole contro il Porto. Prima di salire sul pullman, Mourinho è stato letteralmente chiamato dai tifosi e il tecnico portoghese non se lo è fatto ripetere. Tanti autografi, tra cui quello sulla maglia di un ragazzo che riportava la stampa del murales ormai celebre dello Special One sulla vespa. "Grazie mister, ti voglio bene!", gli dice il tifoso emozionato e grato per un gesto che può sembrare piccolo ma che invece ha avuto un significato enorme. Poco dopo, invece, Mourinho ha regalato un altro momento indimenticabile a un 'eroe' che si è messo in sella alla sua moto da Sagres per parlare con il mister, premiato anche con una maglia consegnata da Pellegrini in persone.