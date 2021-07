Un’ora di moto per Porto-Roma: Mourinho invita il tifoso, poi il regalo di Pellegrini

Un tifoso romanista è arrivato da Sagres fino allo stadio dove si è giocata ieri l'amichevole: lo Special One lo ha fatto entrare e gli ha presentato il capitano giallorosso

Sogno di una notte di mezza estate portoghese. José Mourinho aveva promesso di insistere sul legame profondo tra i giallorossi e i loro tifosi, anche in trasferta. Come ieri, quando lo Special One ha regalato a un tifoso romanista una serata indimenticabile. Un viaggio in moto lungo 60 chilometri, quelli che separano Sagres - casa sua, in Algarve - dall'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, dove ieri sera si è giocato il match tra Porto e Roma. Poco meno di un'ora di tragitto per arrivare allo stadio e sperare nell'impossibile. Una 'giocata' che un eroico tifoso ha provato e che Mourinho ha trasformato in realtà: un breve colloquio in portoghese con lo Special One e poi l'inaspettato. L'allenatore giallorosso ha preso questo tifoso e lo ha invitato ad entrare con lui, con tanto di omaggio firmato da Lorenzo Pellegrini. Mourinho ha fatto uscire il capitano, che gli ha regalato la sua maglia. Poi la foto ricordo a suggellare un incontro che probabilmente neanche lui immaginava. con Una 'pazzia' che alla fine ha decisamente pagato.