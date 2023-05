Mourinho furioso con Chiffi, ma non è l’unico: accusato anche da Juventus e Inter

Il caso Serra si è concluso qualche settimana fa e maggio inizia con una nuova polemica tra Mourinho e un arbitro. In questo caso il direttore di gara è Chiffi. Lo Special One lo ha attaccato nel post di Monza-Roma e adesso rischia un deferimento. Il fischietto di Padova aveva già avuto una discussione nella gara d'andata con con l'Atalanta, in quel caso il mister era stato espulso. Una vecchia conoscenze per José, ma non solo lui in questi anni ha avuto da ridire contro l'arbitro. Poche settimane fa Inzaghi si è lamentato per un tocco di braccio non visto di Rabiot in occasione di Inter-Juventus: " È troppo grave quanto è successo, non posso accettarlo". Il precedente più acceso, però, riguarda la Juventus. In occasione del match del 2021 contro l'Udinese, Chiffi è stato letteralmente circondato da giocatori e dirigenti dei bianconeri, che lamentavano la mancata concessione di minuti di recupero. In campo è sceso anche Paratici. Nel video pubblicato successivamente sarebbero stati individuati alcuni insulti pesanti: da “vai a cac***e” a “sei un raccomandato”, con Leonardo Bonucci che avrebbe detto “ca*** neanche un minuto dai” e con Cristiano Ronaldo che infine ha esclamato “la prima volta qua in Italia che vedo una cosa così”. A fine partita anche Marino, ds dei friulani, si era scagliato contro il direttore di gara. Anche nel 2020 arrivarono feroci critiche da parte di Commisso al termine di Roma-Fiorentina: "Ci sono regole e regolamenti, se l’arbitro tocca il pallone, influenzando il proseguimento dell’azione, deve interrompere il match e la palla deve essere rimessa in gioco. Vorrei che ci spiegassero questa ennesima situazione dove qualcuno ha deciso di non applicare il regolamento".