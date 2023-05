Mourinho contro Chiffi: José a rischio squalifica con l’Inter. La Roma sarà deferita

Il procuratore federale Giuseppe Chinè sta per aprire l’indagine per deferire José Mourinho dopo le parole pronunciate, al termine della gara col Monza, contro l’arbitro Chiffi. Sarà deferita anche la Roma per responsabilità oggettiva, scrive La Gazzetta dello Sport. Per lo Special One il rischio della squalifica in vista della sfida Champions di sabato contro l’Inter all’Olimpico è concreto. Sulla vicenda non si esprime il giudice sportivo ma il tribunale federale: c’è anche l’ipotesi del patteggiamento. Ieri José aveva attaccato duramente il direttore di gara: "Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera, e ne ho incontrati tanti. Non ha avuto influenza sul risultato però è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto". Il procedimento è stato aperto per 'dichiarazioni lesive'. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.