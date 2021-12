Mourinho e i silenzi assordanti: non sarà il primo Roma-Inter senza conferenza

La storia si ripete: lo Special One spegne i microfoni come successo in nerazzurro, al Chelsea e al Real Madrid

Francesco Balzani

Mourinho in silenzio a volte fa più ancora più rumore. Il tecnico portoghese non parlerà domani nella conferenza stampa prima di una partita così particolare per lui come quella contro l’Inter. Un gesto che non può non dipendere da quanto accaduto ieri a Bologna con l’arbitraggio scadente di Pairetto e la squalifica di Abraham e Karsdorp. Mou ha detto stop, non parlerà. E non affatto la prima volta. E’ curioso che il suo primo silenzio italiano coincida proprio con un altro Roma-Inter, quello bellissimo che valeva uno scudetto del 27 marzo 2010. In realtà Mou chiuse la bocca volontariamente per ben più di un solo week end. Al termine del discusso incontro Inter-Sampdoria 0-0 del 21 febbraio (quello del gesto delle manette) il portoghese entrò in silenzio stampa per oltre un mese fatta eccezione per le obbligatorie conferenze di Champions. Contro gli arbitri quindi.

Mourinho, niente conferenza: tutte le volte che è successo

Nel periodo spagnolo al Real Madrid invece José spense i microfoni per le troppe critiche ricevute dai media. "Mourinho abbassa il telone per blindare la squadra e garantire maggior concentrazione ai suoi giocatori", scriveva il 1° ottobre il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Proprio come adesso. Anche in Inghilterra Mou ha fatto pesare il suo silenzio quando era al Chelsea nel 2015. Dieci giorni senza parlare in polemica con media e arbitri. Poi Mou fu costretto a sciogliere la lingua non potendo prolungare il suo silenzio stampa perché il contratto Premier-tv prescriveva multe salatissime in caso di violazione degli accordi. Allora l’ex allenatore del Chelsea tornò a parlare. Per modo di dire. Molti i “no comment” e le risposte e monosillabi. Un copione già letto. Speriamo che anche i finali siano simili.