Mourinho: “Noi stanchi e con infortunati, sconfitta immeritata”. E su Irrati…

Le parole del tecnico portoghese: "Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa perché doveva giocare Zalewski e lui non aveva i 90 minuti. Lo stesso Spinazzola. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio perche aveva un problema al flessore"

Redazione

Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida col Napoli. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Avete fatto la partita che vi aspettavate? “Prestazione sufficiente per non perdere. Volevo vincere nello stesso modo in cui hanno vinto loro, con un paio di tiri e un gol. Partita difficile ma controllata. Dopo tanti gialli siamo stati in difficoltà. Una delle poche situazioni pericolose nel secondo tempo, Cristante non ha potuto fare un fallo semplice. Poi abbiamo avuto stanchezza in diversi giocatori. Avevo poche soluzioni in panchina. Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa perché doveva giocare Zalewski e lui non aveva i 90 minuti. Lo stesso Spinazzola. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio perche aveva un problema al flessore. Matic era infortunato e non si è allenato tutta la settimana ma ci aveva detto che ci avrebbe aiutato 10 o 15 minuti. Partita però controllata contro una grande squadra e sento un sentimento di ingiustizia. Un abbraccio ai miei perché hanno fatto il possibile. Chi faceva un gol vinceva e lo hanno fatto loro”.

Ti aspettavi qualcosa di più a livello offensivo? “Mi aspettavo di più. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni noi in 2 contro 1 e invece abbiamo perso palla senza puntare l’area. Quelle poche occasioni che abbiamo avuto, non siamo riusciti a incidere. Era una partita difficile, loro sono una grande squadra. Abbiamo avuto tante ammonizioni. Non voglio parlare dell’arbitro. Irrati è un bravo arbitro, equilibrato non solo nelle nostre partite. CI sono state delle cose che non mi sono piaciute ma ho parlato con lui dopo la partita. Nel secondo tempo le distanze sono aumentate. Abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Karsdorp era su Olivera, e Mancini su Kvara. Dall’altro lato c’era Spinazzola su Di Lorenzo e Ibanez su Lozano, che si tuffa sempre. Noi ci siamo abbassati, loro hanno avuto più oalla. Il dominio nel campo lo hanno avuto dopo 65 minuti, perché eravamo stanchi. Nel primo tempo abbiamo controllato, abbiamo fatto una buona partita per le nostre potenzialità. In panchina avevo 4 ragazzi della primavera, con Vina che ha dovuto giocare a destra. Una rosa come la nostra ogni infortunio è un problema. Tre o quattro infortuni sono veramente un problema. Non mi piace tornare a casa dopo una sconfitta ma ho sensazioni positive. Giovedì c’è un’altra partita”.

Dove è il margine di crescita della squadra? “In questo momento non abbiamo tanta qualità. Nelle statistiche entrano gol e tiri, nella mia analisi entrano anche le mezze opportunità che i giocatori devono trasformare in gol. Osimhen avrebbe potuto tirare in Curva Nord. I giocatori fanno la differenza. A volte mi dispiace guardare i miei giocatori che accumulano i minuti e non è uguale giocare contro una squadra fresca o una con tanti minuti. Non abbiamo giocato a metà settimana però eravamo in difficoltà. Complimenti a loro che hanno vinto senza meritare ma complimenti anche ai miei che hanno perso senza meritarlo. Irrati non ha fatto una bella partita ma può capitare”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Come si mettono gli attaccanti della Roma in condizione di rendersi più pericolosi contro squadre contro il Napoli? (Mourinho prende una lunga pausa e dice di dover studiare bene le parole da dire) È una buona domanda però non rispondo, non è colpa tua. È una buona domanda ma non rispondo.

Abraham sta facendo meno di quanto ti aspettavi visto l’anno scorso? "È la vita dei giocatori, succede spesso che un giocatore in determinati momenti della carriera o della stagione hanno questo tipo di situazioni. Possiamo trovare altri nomi di giocatori bravi in Serie A o all’estero che hanno momenti in cui non sembrano bravi come sono in realtà. Tammy in questo momento attraversa questo tipo di momento, è semplice".

Zalewski avrebbe giocato questa partita? "Sì, avrebbe giocato quinto di destra. Karsdorp non è in condizione di giocare 90’, lui all’intervallo non si è potuto sedere perché sennò il ginocchio si sarebbe gonfiato. È rimasto in piedi dieci minuti. La differenza tra primo e secondo tempo è stata la stanchezza di due giocatori fondamentali nella pressione. Quando il quinto salta e il terzo centrale scivola, la pressione è facile. Quando il quinto non sale e resta a centrocampo, la pressione è più difficile. Rick non ne poteva più, Spinazzola lo stesso. Più qualche giallo di troppo nelle situazioni fondamentali. Uno dei pericoli nasce perché Cristante ha paura di intervenire sulla palla. Prima delle partite cerco di far capire ai giocatori che tipo di arbitro abbiamo davanti. Irrati è un arbitro emozionalmente equilibrato, avremmo potuto giocare con fisicità. Ho sbagliato io, al primo fallo Smalling e Cristante invece li ha ammoniti. Stanchezza e gialli, la squadra nel secondo tempo ha perso potere. Abbiamo abbassato la linea, pressato meno alto e gli attaccanti erano più bassi quando si recuperava la palla. È questo che ha fatto la differenza tra primo e secondo tempo. Ma è un risultato che i miei non meritavano".

Nel finale è stato espulso Karsdorp? "No, è stato espulso il preparatore atletico. Ma Lozano ha aggredito uno dei miei."

MOURINHO A ROMA TV+

"Partita difficile anche per loro non solo per noi, partita dura per tutte e due le squadre. Loro la sentono controllata ma anche noi la sentiamo così. Serviva un gol per vincerla ma l’hanno fatto loro. I miei ragazzi meritavano di più. La storia della partita è questa”.

La squadra non crolla e mantiene sempre lo stesso livello di concentrazione. “Per questa ragione io sono sempre con loro. Dopo sconfitte o vittorie perché è la natura di questo gruppo. Altra sofferenza prima della partita con Zalewski fuori. Matic infortunato ma si è messo a disposizione per aiutare 10-15 minuti e ha rischiato un infortunio più serio. Pellegrini infortunato durante la partita ma ha voluto rimanere. Questa è la natura della nostra squadra. Quello che ha spostato gli equilibri sono stati i gialli ad alcuni giocatori chiave. Smalling contro Osimhen va in difficoltà con un giallo. Così come Cristante in posizione centrale. Questa cosa ci ha spinto ad essere meno propositivi. Abbiamo fatto una buona gara ed è stata una sconfitta immeritata”.