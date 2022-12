Mourinho, assediato dai giornalisti in Portogallo: ma lui non risponde alle domande

José non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta della Federcalcio e per i media locali il favorito è il ct dell’Under 21 Rui Jorge

La Roma è atterrata a Faro alle 18 (17 locali). Tantissimi i giornalisti portoghesi che hanno atteso l'arrivo di Mourinho, scrive Il Messaggero. Uscito dal Gate, il tecnico giallorosso non ha risposto alle numerose domande che gli sono state poste sulla possibilità di vederlo come futuro allenatore della nazionale portoghese. José ha anche scherzato con un reporter e gli ha raccolto la spugnetta del microfono: "Stai attento". Mourinho non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta della Federcalcio e per i media locali il favorito è il ct dell’Under 21 Rui Jorge.