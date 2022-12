Mourinho non vuole il Portogallo. L’anno scorso disse: “È presto per il part-time”

Mourinho non è tentato dalla possibilità di allenare il Portogallo. A confermarlo è lo stesso Special One ma non in un'intervista rilasciata recentemente, bensì diversi anni fa. Ai microfoni di Sky Sport nel lontano 2019 aveva detto di non voler allenare una nazionale: "Non aspetto due anni per un campionato europeo o altri due per un Mondiale. Non mi piace vivere per una partita al mese o un lavoro d'ufficio, no, non ancora". Queste le motivazioni fornite dal tecnico giallorosso all'emittente televisiva, che vanno in netto contrato con i rumors circolati negli ultimi giorni che lo vedrebbe erede di Fernando Santos. In un'intervista più recente, del giugno scorso, aveva nuovamente ribadito questa sua ferma volontà: "Potevo guidare l’Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un’offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi”. Difficile che in un così breve periodo possa aver cambiato idea, così come è difficile immaginarlo alla guida del Portogallo e della Roma contemporaneamente. Intanto la squadra è atterrata da poco a Faro. Tanti i giornalisti presenti che hanno provato a fare delle domande allo Special One. Il mister ha preferito non rispondere.