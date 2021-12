Mourinho, 32 punti e tanti rimpianti all’andata: fallito l’aggancio a Fonseca

Il pareggio con la Samp smorza gli entusiasmi prenatalizi e non porta lo Special One a raggiungere la media di Fonseca al primo anno. Superato, invece, Luis Enrique

Come detto Mourinho non ha raggiunto la media punti di Fonseca al primo anno, ma poco male. Il portoghese meno famoso ne aveva ottenuti 35 e chiuso poi il campionato col quinto posto in classifica. L’anno successivo andò anche meglio con 37 (che poi erano 38 se consideriamo il punto di Verona) ma alla fine la Roma arrivò settima. Non sempre chi ben inizia è a metà dell’opera, se l’opera scricchiola. Quella di Mou è salda nonostante una rosa che va assolutamente rinforzata. Ma torniamo ai numeri. Una buona notizia per Josè arriva da Ranieri che al suo primo anno (dopo aver ereditato da Spalletti) di punti ne prese proprio 32 anche se divisi in 17 partite considerate le prime due sconfitte con Luciano in panchina. Ma a fine girone sempre 32 punti erano. A fine stagione solo la doppietta di Pazzini toglierà lo scudetto ai giallorossi. Col pareggio di ieri Mou aggancia anche Zeman nel 2012 e sfiora l’ultimo anno di Garcia quando i punti furono 34. Il record, col campionato a 20 squadre, è da dividere proprio tra il francese nella stagione delle 10 vittorie di fila e Spalletti nel 2016. Bene anche Di Francesco nel 2017 con 40 punti. Ora, nel primo girone di ritorno non ordinario della storia italiana, Mourinho è chiamato ad alzare la media. Perché, come si dice in questi casi, i cavalli si vedono all’arrivo.