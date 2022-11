Mondiali, Portogallo-Uruguay: Rui Patricio e Vina partono dalla panchina

I due giallorossi del girone H in campo per ipotecare il passaggio agli ottavi

Portogallo e Uruguay in campo per conquistare tre punti fondamentali nella corsa agli ottavi di finale. I lusitani hanno vinto all'esordio con il Ghana, la Celeste ha invece pareggiato 0-0 con la Corea del Sud che oggi ha perso con la squadra africana. Stasera in campo i due romanisti del girone, Rui Patricio e Matias Vina che però partono entrambi dalla panchina. Nel primo match solo l'esterno è entrato a gara in corso, potrebbe trovare qualche minuto anche stasera. Con una vittoria, il Portogallo sarebbe agli ottavi mentre l'Uruguay si giocherà in ogni caso tutto all'ultima col Ghana.