Mondiali di nuoto, medaglia d’argento nei 1500 per la romanista Quadarella

Proseguono i Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. Straordinari i risultati degli italiani e oggi Simona Quadarella ha conquistato una strepitosa medaglia d'argento nei 1500 stile libero. L'azzurra si è arresa solo all'americana Katie Ledecky. Un grande risultato per lei che ha sempre dichiarato il suo amore per la Roma. Tra una vasca e l'altra è spesso presente allo stadio Olimpico per sostenere gli uomini di Mourinho e qualche anno fa era stata invitata a Trigoria dove ha scattato foto con i suoi idoli Totti e De Rossi.