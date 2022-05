Mobilità e stadio: Tirana diventa un rebus. Zeman, che frecciata a Mourinho

Roma e Feyenoord in sopralluogo in Albania, preoccupano diversi problemi logistici. Il boemo attacca ancora Mou: "Conference torneo per paesi sottosviluppati e lui vince solo dove già si vinceva". Pinto riflette su Matic: incognità età

Tredici giorni a Tirana e l'attesa aumenta, così come la preoccupazione per i tantissimi problemi logistici, dalle cancellazioni dei voli arrivate ai tifosi alle difficoltà riscontrate dai due club in sopralluogo nella capitale albanese, tra infrastrutture, collegamenti e zone accoglienza. E ovviamente per il fatto che si aspettano anche almeno 50mila tifosi in arrivo senza biglietto: in queste ore Roma e Feyenoord hanno in programma una riunione per studiare alcune soluzioni. Nel frattempo, mentre in città non sono al momento previsti maxi schermi, il sindaco di Fiumicino ha invece annunciato che un maxi schermo verrà allestito in piazzale Borsellino. A Tirana ci sarà anche Blanco, che ha confessato di avvertire parecchia ansia per la finale di Conference più che per quella dell'Eurovision dove sarà protagonista con Mahmood.