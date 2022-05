Zeman attacca Mourinho: “Conference è di basso livello se la Roma è in finale”

Il boemo ha stuzzicato lo Special One: "È una coppa in cui giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati"

Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, ha parlato oggi ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione "Un giorno da pecora" attaccando il tecnico giallorosso José Mourinho sulla finale di Conference League: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho. Ma che coppa è? È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, c’è stato anche il Barcellona ma penso l’abbia lasciata apposta".