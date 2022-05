Venezia, Soncin: “Incontrare Mourinho sarà una grande emozione e un orgoglio”

Il tecnico arancioneroverde ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il club capitolino: "Troveremo una Roma combattiva"

Redazione

Andrea Soncin, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato contro la Roma allo stadio Olimpico: "La squadra che vince è una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Poi ogni gara fa storia a se, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei nostri giocatori. Il successo dà morale non solo ai titolari, anche ai subentrati e anche all'ambiente".

Il rientro di Ampadu ti porterà a escludere qualcuno dei titolari che hanno vinto con il Bologna?

"Vorrei arrivare all'ultimo giorno con più problemi di questo tipo. Svoboda ha fatto una prestazione importante, Ampadu ha già fatto vedere cose notevoli e sarà una scelta in più per me".

Incontrerai Mourinho, cosa gli dirai?

"Sarà una grande emozione e un orgoglio, è uno dei tecnici più titolati della storia e un grande comunicatore. In campo però ci va la squadra, voglio vedere lo spirito visto in questi giorni come nella scorsa giornata di campionato".

Ebuehi?

"Ebuehi è rientrato in gruppo, chiaramente è indietro di condizione, ma è valutabile come scelta".

Che Roma troverete?

"Penso che davanti a 65/70 mila persone troveremo una Roma che ha bisogno di punti per chiudere il discorso qualificazione all'Europa League. Penso troveremo una Roma combattiva, anche diversa da quella vista a Firenze sicuramente. Ci stiamo però preparando al meglio perché è una chance di fare un'impresa in uno stadio pieno e noi ci crediamo".