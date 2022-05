Opa Roma, Friedkin acquista 6 milioni di azioni: la quota nel club sale all’87,8%

In attesa del via libera della Consob, il presidente del club giallorosso ha aumentato di quasi l'un per cento le sue quote di proprietà per un esborso da circa 36 milioni di euro

L'opa lanciata ieri dall'AS Roma comincia a far vedere i suoi primi effetti. Oggi la Romulus and Remus Investments Llc ha comprato 6 milioni di titoli a un prezzo di circa 42 centesimi, lievemente al di sotto dei 43 annunciati ieri. Come riporta 'Milano Finanza', si tratta di una "quota di poco inferiore all'1% che porta il gruppo americano a detenere l'87,8% del capitale del club". L'obiettivo è avvicinare la soglia del 95%, necessaria al successo dell'opa, con l'intento di arrivare al delisting - fallito già a novembre 2020 - del titolo AS Roma, che oggi ha chiuso in rialzo del 15,9% a Piazza Affari. Dopo gli acquisti di oggi è quindi scesa al 12,2% la quota di capitale non ancora in possesso dei Friedkin. Il prezzo proposto porterebbe - come scrive il portale spezializzato - a un esborso di circa 36 milioni in caso di adesione totale, 2,5 dei quali già spesi oggi nell'ambito del programma di stake-building. Oggi si vedrà la reazione del mercato all'offerta che rispetto a quella del 2020 non è a sconto. Previa autorizzazione Consob,l'opa avrà inizio a giugno.