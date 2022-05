Blanco: “Andrò a Tirana. Roma-Feyenoord mi fa venire l’ansia, non l’Eurovision”

Il cantante, noto tifoso giallorosso, ha confermato che il 25 maggio sarà allo stadio per la finale di Conference League

L'attesa per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord continua a salire, a tredici giorni dal fischio d'inizio. L'hype è alto nella tifoseria giallorossa e colpisce irrimediabilmente tutti, compresi vip e artisti, abituati alla pressione. Come Blanco, ultimo vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood, che ha sempre dichiarato la sua fede romanista. "Se andrò a Tirana a vedere la finale? Certo che ci andrò! Quella sì che mi fa venire l’ansia, non l’Eurovision…", risponde in un'intervista a 'La Stampa' il cantante che nelle prossime ore si esibirà con 'Brividi' sul palco della finale dell'Eurovision Song Contest.