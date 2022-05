Roma, ha ragione Mourinho: Matic è fantastico. Ma stipendio ed età frenano Pinto

Il tecnico ieri lo ha elogiato e il suo rapporto con lo United è agli sgoccioli. Sul serbo ci sono anche Juventus e Benfica

“Un giocatore fantastico”. La definizione non lascia spazio a interpretazioni. Josè Mourinho stima Nemanja Matic che con lo Special One ha vinto tanto sia al Chelsea sia al Manchester United. Se lo vorrebbe alla Roma non lo dice ma lo lascia intendere. Di certo il serbo aiuterebbe il reparto a crescere di qualità e personalità. Il suo contratto con i Red Devils verrà risolto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, senza troppi rimorsi da parte di entrambe le parti. Il 33enne potrà così scegliere l’ultimo contratto importante della sua carriera che l’ha visto 3 volte campione d’Inghilterra e una volta vincitore della Fa Cup. Quasi sempre al fianco di Mourinho che lo ha avuto prima al Chelsea e poi al Manchester United dove è passato per 45 milioni scatenando la rabbia di Conte: “Mi hanno portato via il perno dello scudetto”.

Ma le condizioni per vederlo alla Roma ci sono? In teoria sì. Il suo attuale stipendio è di quasi 7 milioni a stagione. Lui chiederebbe meno in caso di un triennale (quasi 5 milioni), ma resterebbe comunque alto e soprattutto c’è il bonus alla firma che andrebbe trattato visto che Matic rinuncerebbe a un anno ricco con lo United. Occhio però al Decreto Crescita. Come accaduto con Abraham che ha giocato col serbo per una stagione e che abbasserebbe di molto l’uscita dalle casse di Trigoria. I dubbi non sono nemmeno sulle condizioni fisiche. Dal 2020 non ha mai avuto un problema tranne una contusione allo stinco che gli ha fatto saltare un paio di partite. Della sua cessione se ne sta occupando un agente molto vicino alla Roma. Il suo nome è stato proposto, ma per ora non ha scaldato il cuore dei Friedkin e Pinto anche perché si avvicina ai 34 anni (il 1° agosto). A differenza probabilmente di quello di Mourinho. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Juventus e Benfica, in quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno al passato per Matic che a Lisbona ha giocato due stagioni. La pista bianconera si è leggermente affievolita da quando è tornato in pole Pogba.