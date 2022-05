Roma-Venezia, arbitra Sozza. Al Var c’è Di Paolo

Sarà l'arbitro della sezione di Seregno a dirigere l'ultimo match dei giallorossi all'Olimpico

Svelate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Il match dell'Olimpico tra Roma e Venezia in programma sabato alle 20.45, sarà arbitrato da Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Galetto mentre al Var ci sarà Di Paolo. Per il ruolo di Avar, è invece stato designato Di Martino. ultimo match della Roma arbitrato da Sozza è stata la sfida di San Siro contro l'Inter.