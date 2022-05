Nasca verso lo stop permanente dopo l’errore in Spezia-Lazio

L'addetto al Var del match che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane sarà probabilmente fermato in via definitiva e non più temporanea

Redazione

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Luigi Nasca, addetto al Var nel match Spezia-Lazio, potrebbe essere sospeso in via definitiva e non più temporanea come era stato deciso in precedenza. L'errore sul gol di Acerbi potrebbe essere fatale per l'arbitro, che nella prossima stagione potrebbe essere sostituito da colleghi iscritti a luglio al nascente corso volto a istruire direttori di gara "varisti" e quindi più specializzati nel campo della tecnologia.