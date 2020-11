Mkhitaryan esulta: “Complimenti all’Armenia per la promozione nella Lega B”

Mkhitaryan leader e capitano a distanza. Nonostante la sua assenza, dovuta al blocco delle partenze dei nazionali romanisti da parte dell’Asl, l’Armenia è riuscita comunque a battere la Macedonia del Nord nello scontro diretto che valeva il primo posto del girone C2 di Nations League, e il romanista non ha esitato a supportare i suoi compagni. Gli armeni vincono 1-0 con gol di Hambardzumyan e si aggiudicano così la promozione nella Lega B, la seconda divisione del torneo. “Non potrei essere più orgoglioso della mia Nazionale. Congratulazioni ai ragazzi per la promozione in Lega B!!!“, queste le parole del fantasista della Roma sul suo profilo Twitter.