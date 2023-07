Missori: “Vorrei fare il percorso di Pellegrini. La Roma ha cambiato mentalità”

Le sue parole: "Ricordo ancora l’esordio in Conference League. Il mister mi chiese se me la sentissi ed ho risposto di sì"

Filippo Missori , terzino destro del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. L'ex calciatore della Roma ha parlato della sua avventura in giallorosso e del desiderio di tornare come ha fatto Lorenzo Pellegrini . Queste le sue parole:

L'esordio in Conference League.“La Roma negli ultimi anni ha cambiato mentalità, fa crescere molti giovani facendoli adattare in prima squadra anche per gli anni successivi. Ricordo ancora l’esordio in Conference League. Il mister mi chiese se me la sentissi ed ho risposto di sì. Ho ancora il pallone di quella partita, è a casa e rimarrà lì.”