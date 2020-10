Milan-Roma, le probabili formazioni: ok Mancini, Karsdorp a destra – LIVE

MILANO – La Roma vuole dimostrare di essere grande. E l’occasione capita stasera a San Siro: alle 20.45 la sfida contro il Milan di Pioli e Ibrahimovic, che ha vinto tutte le prime quattro partite di campionato ma che deve rinunciare a Donnarumma (e ad Hauge) a causa del Coronavirus. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in Europa League contro lo Young Boys e da quella di domenica scorsa con il Benevento. In caso di successo Dzeko e compagni si proietterebbero nella zona alta della classifica, a pari punti con l’Inter e a meno due dal primo posto.

Per il big match del Meazza, Fonseca mette da parte il turnover di coppa e torna alla formazione titolare di questo inizio di stagione. In porta c’è Mirante mentre il trio difensivo è composto da Mancini (recuperato in extremis dopo l’allarme Covid), Ibanez e Kumbulla, fresco di primo gol con la Roma. A centrocampo Veretout e Pellegrini con Karsdorp e Spinazzola esterni. Davanti il trio che fa sognare i tifosi: Pedro e Mkhitaryan giocano alle spalle di Edin Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Maldini, Brahim Diaz, Castillejo, Colombo.

All.: Stefano Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Peres, Santon, Cristante, Villar, Mayoral, Providence.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Ranghetti – Mondin

IV Uomo: Fabbri

Var: Nasca

AVar: Vivenzi