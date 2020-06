Milan-Roma, colloquio tra Massara e Baldissoni prima del fischio d’inizio

Durante il riscaldamento di Milan e Roma a San Siro, a bordocampo – riporta Dazn – c’è stato un lungo colloquio tra Frederic Massara e Mauro Baldissoni. Il direttore sportivo rossonero è stato dirigente a Trigoria ed è rimasto in ottimi rapporti con tanti colleghi, tra cui l’attuale vicepresidente esecutivo del club giallorosso. Nelle scorse ore però Massara è stato anche accostato di nuovo alla Roma per il ruolo di d.s.: lo vorrebbe da settembre in società Franco Baldini, che si sta occupando della costruzione della squadra dopo la sospensione di Gianluca Petrachi e la promozione momentanea di Morgan De Sanctis.