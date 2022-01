Milan-Roma, annullati 900 biglietti nel settore ospiti: saranno rimborsati

Il club rossonero ha informato i tifosi giallorossi di aver annullato parte dei biglietti acquistati per la sfida di giovedì, in seguito alla riduzione della capienza degli impianti

Il Milan ha annullato parte dei biglietti venduti nel settore ospiti di 'San Siro' per la partita di giovedì 6 gennaio contro la Roma. In queste ore si è sollevata la questione tagliandi (e abbonamenti) in relazione a big match come Roma-Juventus, Juventus-Napoli e appunto Milan-Roma. La riduzione della capienza degli impianti dal 75% al 50% ha imposto la rimodulazione e l'annullamento di migliaia di tagliandi. I giallorossi hanno comunicato le soluzioni adottate per Roma-Juve (settore ospiti compreso), lo stesso ha fatto il Milan per il match di 'San Siro' di giovedì 6 gennaio. Il club rossonero, infatti, sottolineando 'l’importanza di attenersi alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza', fornisce una comunicazione ai tifosi della Roma in possesso dei biglietti del settore ospiti (Terzo Verde) che aveva superato la soglia del 50% prima delle nuove disposizioni governative.