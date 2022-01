Roma-Juventus, biglietti annullati e rimborsati: dal 5 nuova fase di vendita

Il club giallorosso ha diffuso le informazioni per i tagliandi del match di domenica con la Juventus con le modifiche in seguito alla riduzione della capienza, oltre a quelle per gli abbonati

La Roma ha reso note le modalità di (ri)acquisto dei biglietti per la sfida contro la Juventus, interrotta a causa delle riduzione della capienza degli impianti dal 75% al 50%, quando il numero totale di tagliandi staccati era già però di circa 10mila unità oltre il limite. In un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha così informato i tifosi: "I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18:30, saranno annullati e rimborsati". Verrà quindi aperta una nuova fase di vendita per i circa 20mila tifosi non abbonati che avevano acquistato un biglietto: "Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo".

Agli abbonati, i disabili e i sostenitori ospiti, verrà invece garantito l'accesso per domenica sera. Per quanto riguarda gli abbonamenti, invece: alcuni tifosi in possesso di tessere per i settori già che vanno oltre il 50% della capienza, ovvero Curva Sud, Sud Laterale e Distinti Sud, saranno ricollocati in Curva Nord e distinti Nord, con la possibilità anche di acquistare - con una differenza - una tessera per un altro settore, facendo una sorta di 'upgrade'. Ogni tipo di informazione e di comunicazione, compreso l'eventuale spostamento dell'abbonamento in Sud, arriverà via mail a tutti i tifosi.

Roma-Juventus, biglietti annullati: i dettagli sul rimborso e come riacquistarli

Come si legge sul sito ufficiale del club, "i biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18:30, saranno ANNULLATI E RIMBORSATI". Nel dettaglio: "Tutti i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali del Club, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’importo pari al valore dei biglietti sarà riaccreditato sulla carta di credito, il conto Paypal o il conto bancario utilizzati per l’acquisto. Il rimborso sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di febbraio. I tempi del riaccredito della somma possono dipendere infatti dal proprio istituto bancario. Se hai pagato utilizzando un voucher o una gift card, sempre entro 30 giorni ritroverai la somma riaccreditata. AS Roma informa che non sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato". La nota giallorossa specifica inoltre come invece resteranno validi i titoli acquistati per disabili o invalidi 100% più accompagnatore, così come quelli per il settore ospiti in Distinti Nord-Ovest. La vendita dei biglietti per i soli possessori di fidelity card Juventus riprenderà a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 5 gennaio.

Per le modalità di riacquisto: "Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo. Per esercitare il diritto di prevendita solo online su asroma.com, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il codice d’acquisto e la data di nascita del titolare del primo biglietto precedentemente acquistato. Ogni Tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione". Inoltre, l'eventuale vendita libera sui posti disponibili, solo online avrà inizio dalle ore 12.30 di venerdì 7 gennaio 2022. In questa fase potranno essere acquistati fino a 4 biglietti a persona.

Roma, abbonati in Sud spostati in altri settori: ecco chi verrà ricollocato e dove

Naturalmente, con la nuova capienza dell'Olimpico al 50%, anche i singoli settori non potranno superare la stessa percentuale. Nello specifico sono i settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud a essere in eccesso e per questo la Roma ha pensato di ricollocare in altri settori dell'Olimpico gli ultimi abbonati in ordine cronologico. Ovvero quelli che hanno sottoscritto la tessera dopo il raggiungimento del 50% di capienza (circa 4.400 tifosi rispetto ai 21.700 totali). "Dalle ore 16.00 di martedì 4 gennaio, e fino alle ore 15.00 del 5 gennaio, i titolari di abbonamento soggetti alla ricollocazione potranno spostarsi gratuitamente nel settore di Curva Nord o Distinti Nord. In alternativa - si legge ancora sulla nota del club -, sarà possibile acquistare ad un prezzo dedicato un titolo d’accesso in altri settori dello stadio (Tribuna Tevere 20€, Tribuna Monte Mario 30€). Qualora il titolare di abbonamento decidesse di non procedere a tale scelta, verrà comunque assegnato in automatico dal club un posto nei settori di Curva Nord o Distinti Nord Est, e verrà inviato al titolare via mail il tagliando con cui accedere allo stadio".

Ogni tipo di comunicazione arriverà via mail a tutti i tifosi, compresa l'eventuale notifica di cambio posto che sarà in ogni caso automatica: "In totale trasparenza desideriamo comunicarti che, per stabilire gli abbonamenti che purtroppo abbiamo dovuto spostare, è stato usato il criterio temporale di acquisto. Dunque, abbiamo deciso di spostare tutti gli abbonamenti acquistati dopo il raggiungimento della soglia del 50% di capienza. Come fare per effettuare il cambio posto, è molto semplice! Vai su asroma.com nella sezione biglietteria, per esercitare il tuo diritto solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR dell’abbonamento e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione. Riceverai un PDF con il quale ti dovrai recare allo stadio. Per accedere allo stadio non sarà più valida l’app “Il mio posto”. Dovrai recarti necessariamente con il nuovo titolo d’accesso. La procedura sopra descritta verrà applicata per tutte le partite con il 50% di capienza. Sarà nostra cura informarti della finestra temporale di scelta per ogni singolo match. Con il ritorno al 75% il tuo posto tornerà ad essere quello indicato all’interno dell’app “Il mio posto” e manterrai intatto il tuo diritto di prelazione per le prossime stagioni".