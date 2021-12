Mercato, tutti pazzi per Zakaria: anche Bayern e Liverpool oltre a Juve e Barca

La concorrenza per il calciatore svizzero è sempre più spietata. La Roma cerca altrove il centrocampista che serve

Zakaria è sempre più l'oggetto dei desideri dei maggiori club d'Europa. Il centrocampista del Monchengladbach, sul quale si era informato Pinto ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e ha da poco cambiato agente. Secondo Sky Sport, nella corsa al mediano svizzero si sono inserite anche BayernMonaco e Liverpool oltre che Barcellona e Juventus. La Roma aveva sondato il terreno per il classe '96, ma la concorrenza adesso si fa spietata. Non è un caso che i giallorossi stiano virando altrove.