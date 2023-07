Mercato, Scamacca aspetta la Roma: manda altri segnali social ai giallorossi

Dopo il simbolo della clessidra in un tweet, la sua esclusione dall'amichevole del West Ham e una storia Instagram tutta da interpretare da parte della sua fidanzata, Gianluca Scamacca continua a mandare segnali alla Roma. L'attaccante sta aspettando le mosse di Pinto che potrebbero riportarlo nella Capitale e nel frattempo non lascia alcun dubbio sul suo desiderio di ritornare "a casa". Stavolta in una storia sui social, alle prese con il suo allenamento quotidiano, ha inserito l'emoji dell'orologio: l'ex Sassuolo aspetta la Roma e nel frattempo non si ferma. Altri indizi social che fanno pensare sono i vari like lasciati su Twitter ad alcuni post riguardanti il club giallorosso: la foto dei festeggiamenti del 22 luglio, una foto di Dybala e l'ormai virale immagine di Mourinho che mangia il ghiacciolo. I prossimi giorni saranno fondamentali per cercare di portare a termine la trattativa con gli Hammers, che potrebbe sbloccarsi con l'arrivo di Origi in terra inglese. Il club di Premier insiste per un prestito con obbligo condizionato, ma bisognerà ancora aspettare per scoprire le sorti del giocatore.