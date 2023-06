Mercato Roma, proseguono i contatti con Tielemans e si punta al rinnovo di Elsha

La Roma non vuole fermarsi e dopo gli arrivi, ormai solo da ufficializzare, di Aouar e N'Dicka, sonda il terreno anche per il centrocampista belga Youri Tielemans. In scadenza con il Leicester, il giocatore classe 26enne si starebbe guardando intorno a caccia di qualche offerta importante per la sua carriera. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il belga vorrebbe rimanere in Premier League dove ha fatto così bene negli ultimi anni. La Roma osserva la situazione con fiducia, consapevole del fatto che bisognerà chiudere, prima, delle operazioni in uscita. Da Kluivert a Carles Pérez, i giallorossi non possono sottovalutare il settlement agreement imposto della Uefa. Entro il 30 giugno, infatti, la società capitolina dovrà fare 30 milioni di plusvalenze per restare nei parametri richiesti. Intanto, l'obiettivo di Tiago Pinto è anche quello di confermare Stephan El Shaarawy. I contatti tra le parti sono avviati da tempi e si cerca l'accordo giusto per la permanenza del faraone in giallorosso.