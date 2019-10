Mercato Roma, Petrachi già al lavoro per riscattare Smalling

Da quando è entrato non è più uscito. Stiamo parlando di Chris Smalling che a Trigoria sembra già aver convinto tutti. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, in poco tempo è diventato il leader della difesa della Roma e adesso Petrachi è al lavoro il riscatto. Il prestito secco scadrà a giugno 2020 e già nelle prossime settimane ci potrebbe essere un primo incontro con il Manchester United per intavolare la trattativa. Già oggi, invece, l’agente del giocatore era al centro sportivo giallorosso. Il club vuole giocare d’anticipo, per trovare fin da subito l’accordo economico con la società inglese per il trasferimento a titolo definitivo.