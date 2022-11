Matic si carica per il Giappone: “Lavoro sodo prima di partire, ci vediamo presto”

Matic è uno dei pochi volti positivi della prima parte di stagione della Roma. L'ex Manchester United ha trovato il suo primo gol in campionato nell'ultima giornata prima della sosta per il Mondiale. Il serbo ha pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram ed è pronto per la tournée in Giappone: "Lavorando sodo prima di partire per Tokyo ci vediamo presto". Domani pomeriggio i giallorossi partiranno per l'estremo Oriente e venerdì giocheranno la prima amichevole.