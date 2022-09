Matic, ottanta in Europa con una vendetta in… serbo

Potrebbe riposare, ma ogni volta che si dice poi te lo ritrovi puntualmente in campo. Con la sua fronte alta, con il suo passo sicuro, con il portamento elegante di chi ha servito nella Premier orfana della Regina battaglioni come Chelsea e Manchester United. Nemaja Matic è uno dei tasselli più importanti della seconda Roma di Mourinho. Il tecnico che lo ha esaltato in Inghilterra e con il quale ha vinto tanto. Ma di smettere di vincere il serbo, che ama la moda e il cibo italiano, non ci pensa proprio. Stasera potrebbe giocare la gara numero 80 nelle coppe internazionali. Quelle che mancano al suo palmares ricco di tre campionati inglesi e qualche coppa nazionale sparsa tra Regno Unito e Portogallo. Ci è andato vicinissimo due anni fa quando il Villarreal ha battuto a sorpresa in finale di Europa League il Manchester United. Un cammino lungo quello di Cristiano Ronaldo e compagni come lungo Matic spera sia quello della Roma di Dybala che stasera contro l’Helsinki deve cancellare il ko in Bulgaria.