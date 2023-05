Matic e il conto aperto col Siviglia: il serbo ha due eliminazioni da cancellare

Rassicura tutti, con quella faccia che impone rispetto. E pure un po' di timore. Aspetta la finale Nemanja Matic, la sua seconda finale di Europa League. La aspetta al termine di una stagione esemplare, lunghissima che sembrano due per uno che ad agosto spegnerà 35 candeline. Altre due finali gliel'ha impedite proprio il Siviglia con cui il serbo ha un conto aperto e un debito da riscuotere. Per due volte, infatti, il club spagnolo ha fatto fuori il suo Manchester United. La prima volta nel 2019. Agli ottavi di Champions lo United perde clamorosamente all'Old Trafford per 1-2 dopo il buon pareggio a reti bianchi dell'andata. Matic è in campo e non può nulla di fronte alla doppietta di Ben Yedder tra lo stupore di tutta l'Inghilterra.