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Massara, la Roma annuncia la risoluzione. D'Amico pronto per diventare il nuovo ds

Frederic Massara lascia ufficialmente Trigoria dopo un anno. Il club giallorosso ha annunciato nel pomeriggio il suo addio tramite un comunicato ufficiale: "La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione". Nella nota spazio anche ai ringraziamenti di Massara: "Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi". Ora, invece, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Tony D'Amico che si è liberato due giorni fa dall'Atalanta: l'ex ds della Dea sarà il nuovo braccio destro di Gasp. Il dirigente inizierà subito a lavorare alle cessioni: se non dovessero arrivare offerte entro il 30 giugno per Ndicka e Manu Koné, allora il mirino si sposterebbe su Svilar e Pisilli.

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